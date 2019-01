Amerykanie wierzą, że skłonią Turków do ochrony Kurdów

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że jest optymistą co do perspektyw osiągnięcia z Turcją porozumienia ws. zapewnienia bezpieczeństwa kurdyjskim sojusznikom USA w Syrii, po opuszczeniu Syrii przez wojska amerykańskie.

Decyzję o opuszczeniu Syrii przez żołnierzy USA podjął, wbrew swoim doradcom, tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Donald Trump, kilka dni po telefonicznej rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Dzień po tej decyzji do dymisji podał się sekretarz obrony Jim Mattis.

Amerykanie wspierali w Syrii przede wszystkim SDF - Syryjskie Siły Demokratyczne, złożone przede wszystkich z kurdyjskich bojowników tworzących tzw. Powszechne Jednostki Ochrony (YPG). Kurdowie odegrali kluczową rolę w wyzwoleniu północnej Syrii spod władzy samozwańczego kalifatu stworzonego przez dżihadystów z Daesh - m.in. zdobywając nieformalną stolicę kalifatu, Ar-Rakkę.

Turcy uważają jednak YPG za przedłużenie zdelegalizowanej w Turcji, separatystycznej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i zapowiadają przeprowadzenie ofensywy przeciw Kurdom w najbliższym czasie. Byłaby to trzecia taka ofensywa sił tureckich w Syrii.

Ankara w ostatnich dniach wielokrotnie podkreślała, że nie prowadzi walki z Kurdami, lecz jedynie zwalcza groźnych dla bezpieczeństwa Turcji terrorystów.

W ubiegłym tygodniu Erdogan odmówił spotkania z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa Johnem Boltonem, który przybył do Turcji w celu uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla kurdyjskich bojowników w Syrii. W parlamencie Erdogan zapowiedział, że Turcja nie pójdzie na żadne ustępstwa jeśli chodzi o walkę z terrorystami.

Tymczasem przebywający obecnie w ZEA Pompeo, po rozmowie z szefem MSZ Turcji Mevlutem Cavusoglu oświadczył, że jest optymistą co do porozumienia z Ankarą ws. bezpieczeństwa kurdyjskich bojowników.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że Stany Zjednoczone uznają "prawo Turcji i Erdogana do obrony kraju przed terrorystami".

- Wiemy też, że ci, którzy walczyli ramię w ramię z nami, zasługują na to, aby ich chronić - dodał.

Mówiąc o swojej rozmowie z Cavusoglu Pompeo stwierdził, że choć "wiele szczegółów musi być jeszcze wypracowanych", to jednak "zachowuje on optymizm co do osiągnięcia pozytywnego rozwiązania".