Donald Trump: Śmierć dzieci na granicy to wina Demokratów

Prezydent Donald Trump uważa, że za sytuację na granicy z Meksykiem odpowiadają Demokracji i ich "żałosna polityka migracyjna".

W piątek Donald Trump zagroził całkowitym zamknięciem granicy z Meksykiem, jeśli Kongres nie zaaprobuje planu finansowania budowy forsowanego przez prezydenta muru.

"Albo budujemy (kończymy) mur, albo zamykamy granicę" - napisał prezydent USA na Twitterze po prawie tygodniu impasu w sprawie budżetu federalnego.

Za obecną sytuację Donald Trump obwinia Demokratów. "Każda śmierć dzieci lub innych osób na granicy jest wyłącznie winą Demokratów i ich żałosnej polityki imigracyjnej, która pozwala ludziom myśleć, że mogą nielegalnie wjechać do naszego kraju" - napisał amerykański prezydent.

"Nie mogą. Gdybyśmy mieli mur, nawet by nie spróbowali! Dwoje dzieci, o których mowa, było poważnie chorych zanim trafiło do patrolu granicznego. Ojciec dziewczynki powiedział, że to nie ich wina, nie dał jej wody przez kilka dni. Patrole graniczne potrzebują muru, wtedy to wszystko się skończy. Pracują tak ciężko, a dostają tak mało" - dodał Trump.

Spór o mur

Spór spowodował częściowe shutdown amerykańskiej administracji. Setki tysięcy pracowników federalnych są na bezpłatnym urlopie, ewentualnie nadal pracują, ale nie wiedzą, czy i kiedy za swoją pracę zostaną opłaceni.

Obie izby Kongresu spotkały się w czwartek na zaledwie kilka minut, ale nie podjęły żadnych kroków, które mogłoby przełamać impas. Rozmowy mają zostać wznowione dopiero w poniedziałek. W przyszłym tygodniu ma zostać zaprzysiężony nowy skład Izby Reprezentantów, zdominowanej przez opozycyjnych Demokratów, którzy wygrali wybory w zeszłym miesiącu. Jednak Republikanie nadal utrzymują niewielką większość w Senacie.