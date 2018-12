Trump: Kongres sfinansuje mur albo zamkniemy granicę z Meksykiem

"Albo budujemy (kończymy) mur, albo zamykamy granicę" - napisał prezydent USA na Twitterze po prawie tygodniu impasu w sprawie budżetu federalnego.

Potwierdzając, że zagrożenie zamknięciem granicy jest realną groźbą, Biały Dom zauważył, że negocjacje z Kongresem utknęły w martwym punkcie.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!