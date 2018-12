Były prawnik Trumpa skazany na 3 lata więzienia

Cohen został skazany m.in. za kłamstwa dotyczące budowy Trump Tower w Moskwie - utrzymywał wcześniej, że negocjacje w tej sprawie zakończyły się jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA, co okazało się nieprawda.

Wcześniej, w sierpniu, Cohen przyznał, że na polecenie Trumpa opłacał milczenie kilku kobiet, by nie ujawniały związków łączących je z prezydentem. W tym samym procesie przyznał się do pięciu oszustw podatkowych oraz poświadczenia nieprawdy w postępowaniu bankowym.

Cohen przyznał się do tych przestępstw na mocy układu z prokuratorem Robertem Muellerem, który prowadzi śledztwo w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

Dziś sąd w Nowym Jorku skazał Cohena na 3 lata więzienia.

BREAKING: Former Trump attorney Michael Cohen sentenced to 3 years in prison https://t.co/tVzmHRnTMy pic.twitter.com/Jt9dXwmiwV