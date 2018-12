Ameryka pożegnała George'a H.W. Busha

W Katedrze Narodowej w Waszyngtonie odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji 41. prezydenta USA, George'a H.W. Busha.

W związku z uroczystościami w Stanach Zjednoczonych obowiązuje dziś żałoba narodowa.

Na pogrzebie byłego prezydenta USA są obecni prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką, Melanią, a także byli prezydenci USA: George W. Bush, syn George'a H.W. Busha, Bill Clinton wraz z żoną, byłą sekretarz stanu USA Hillary Clinton, Barack Obama i Jimmy Carter.

W uroczystościach bierze udział również prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda i były prezydent, Lech Wałęsa.

Historyk specjalizujący się w biografiach prezydentów USA, Jon Meacham, oddał hołd byłemu prezydentowi George'owi H.W. Bushowi mówiąc o zasadach jakimi kierował się zmarły. - Mów prawdę. Nie obwiniaj ludzi. Bądź silny. Dawaj z siebie wszystko. Próbuj. Wybaczaj. Nie zbaczaj z kursku - wyliczał.

- To credo większości Amerykanów - dodał.

Zdaniem Meachama Bush wywarł trwały wpływ na Amerykanów. - Uczynił nasze życie i życie naszego narodu bardziej wolnym, lepszym, cieplejszym i szlachetniejszym. To była jego misja. To był rytm jego serca. I jeśli posłuchamy uważnie, możemy usłyszeć bicie jego serca nawet teraz, to bicie serca lwa, lwa, który nie tylko nas prowadził, ale który także nas kochał - mówił.

Były senator Alan Simpson, przyjaciel George'a H.W. Busha mówił, że na grobie byłego prezydenta powinna się znaleźć tylko jedna litera. - Jego epitafium, być może, to jedna litera: Litera "L" jak lojalność - mówił. - Ona płynęła w jego krwi. Lojalność dla kraju, lojalność dla rodziny, lojalność dla przyjaciół, lojalność dla instytucji państwa - wyliczał.

Simpson nazwał Busha "najbardziej przyzwoitym i najbardziej honorowym człowiekiem", jakiego spotkał.

Syn zmarłego, 43. prezydent USA, George W. Bush mówił o ojcu, że ten "pokazał mu jak być prezydentem". Bush junior mówił o ojcu, że ten "przewodził państwu odważnie i działał mając w sercu miłość do obywateli państwa".

- Kiedy będą pisać książki o historii, napiszą, że George H.W. Bush był wielkim prezydentem USA - podkreślił George W. Bush.

- Był najlepszym ojcem, jakiego może mieć syn lub córka - dodał.

- Uśmiecham się na myśl, że ojciec znów trzyma mamę za rękę - zakończył swoje wystąpienie łamiącym się głosem syn zmarłego (żona prezydenta George'a H.W. Busha, Barbara, zmarła kilka miesięcy przed nim)

'I smile knowing Dad is holding mum's hand again' - George Bush sheds a tear while speaking at his father's funeral.



Follow the funeral live here: https://t.co/kcIAuyiRZb pic.twitter.com/znPs1wOz61 — Sky News (@SkyNews) December 5, 2018

Po zakończeniu ceremonii ciało prezydenta zostało zabrane z katedry i zostanie przewiezione do Teksasu. W czwartek rano nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Episkopalnym św. Marcina w Houston. Po nim nastąpi pogrzeb George'a H. W. Busha, który spocznie na terenie prezydenckiej biblioteki swego imienia w miejscowości College Station.

George H.W. Bush był prezydentem tylko przez jedną kadencję (1989–1993), ale w kluczowym momencie końca Zimnej Wojny. To dzięki jego poparciu Helmut Kohl zdołał wykorzystać słabość Moskwy i doprowadzić do zjednoczenia Niemiec pozostawiając je w NATO. Bez tego także Polska nie mogłaby wrócić do świata Zachodu. Bush kontynuował też politykę Ronalda Reagana próbując wspierać reformy ostatniego przywódcy ZSRR – Michaiła Gorbaczowa. To umożliwiło zasadniczo pokojowy rozpad bloku wschodniego.