Brexit: Donald Trump ostrzega Theresę May przed umową

Prezydent Donald Trump uważa, że zatwierdzenie umowy ws. Brexitu w tej formie może utrudnić Wielkiej Brytanii prowadzenie handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

Prezydent USA powiedział, że umowa wygląda tak, jakby była dobra dla Unii Europejskiej. Wyraził zaniepokojenie tym, jak będzie wyglądał handel między jego krajem a Wielką Brytanią.

Myślę, że musimy poważnie zastanowić się, czy Wielka Brytania ma prawo do handlu, czy też nie. Teraz, gdy przyjrzymy się tej umowie, być może nie będą oni w stanie handlować z nami - powiedział Trump. - To nie byłoby dobre. Nie sądzę, że o to chodziło - dodał.

Amerykański prezydent liczy na to, że Theresa May będzie w stanie zająć się tym problemem. Nie wypowiedział się szczegółowo, które z postanowień umowy budzi jego wątpliwości.

Trump wypowiadał się po tym, jak premier May potwierdziła, że posłowie będą głosować nad porozumieniem 11 grudnia. Wcześniej odbędzie się pięciodniowa debata w tej sprawie.

- Wierzę, że nasz interes narodowy jest jasny. Brytyjczycy chcą, abyśmy doszli do porozumienia, które uhonorowałoby referendum i umożliwiłoby nam ponowne zjednoczenie się jako kraj, niezależnie od tego, w jaki sposób głosowaliśmy - powiedziała dziś brytyjska premier.

- To jest porozumienie, które przynosi korzyści Brytyjczykom - dodała.