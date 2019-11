Nieudana szarża Marka Kuchcińskiego

Dlaczego miałby wrócić do Prezydium Sejmu? Cel był jeden: kontynuowanie przez niego dyplomacji parlamentarnej. Była to dziedzina, o którą szczególnie dbał jako marszałek. Przykłady? W ubiegłej kadencji wraz z ówczesnym marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim zorganizował cztery szczyty przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatni miał miejsce w czerwcu 2019 roku, a szefowie izb dyskutowali o kształtowaniu wspólnej pamięci historycznej. Podczas wcześniejszego szczytu w lipcu 2018 roku straż marszałkowska witała uczestników, po raz pierwszy w historii salutując paradnymi szablami.

Innym wymiarem dyplomacji parlamentarnej w wydaniu Kuchcińskiego były spotkania w ramach konferencji „Europa Karpat", podczas których były marszałek zabiegał m.in. o konsensus w sprawie budowy trasy Via Carpatia. Kuchciński dbał też o relacje z państwami Międzymorza i Grupy Wyszehradzkiej, a do swoich sukcesów zaliczał ocieplenie stosunków z Wilnem.

– Międzynarodowe zabiegi marszałka były nie tylko skutkiem jego ambicji, ale też formą przeciwwagi do tego, co robił ówczesny szef Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Działalność tego ostatniego była oceniana na Nowogrodzkiej wyjątkowo źle – mówi jeden z polityków PiS. – Kuchciński wyrobił sobie kontakty i jego pozostanie w Prezydium Sejmu byłoby z korzyścią nie tylko dla niego samego, ale też dla parlamentu – zapewnia.

O tym, że powołanie Kuchcińskiego do Prezydium Sejmu, byłoby obciążeniem dla PiS, jest też przekonany dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw komunikacji strategicznej. – To byłoby dostarczenie paliwa opozycji, która mogłaby odgrzewać aferę z marszałkiem. Przed wyborami PiS musi być bardzo ostrożne, bo każdy kryzys medialny, nawet szybko przykryty, może spowodować efekt kuli śniegowej – uważa. – Jeśli jakaś decyzja wiąże się z ryzykiem wizerunkowym, ale nie jest konieczna, to po co ją podejmować? – pyta.