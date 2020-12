Waldemar Buda: Nakładamy taki kaganiec na Komisję Europejską

Porozumienie oparte jest na kompromisie zaproponowanym przez Niemcy, które do końca grudnia kierują rotacyjnie pracami UE. We wtorek wieczorem został zaakceptowany wstępnie przez Polskę i Węgry. Przewiduje on deklarację interpretacyjną podłączoną do rozporządzenia łączącego unijne fundusze z przestrzeganiem praworządności, opóźnienie wprowadzenia w życie mechanizmu do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE (około 2 lat), a także obietnicę stosowania go tylko do nowych pieniędzy, czyli nie wobec funduszy z budżetu 2014-20.

Po sześciu godzinach od rozpoczęcia szczytu UE w Brukseli zawarto porozumienie w sprawie pakietu budżetowego dla UE. Polska i Węgry wycofały swoje weto w zamian za klauzule interpretacyjne dołączone do rozporządzenia przewidującego możliwość zawieszania unijnych funduszy dla krajów, gdzie łamanie praworządności zagraża interesom finansowym UE. To odblokowuje 1,8 biliona euro dla UE w ramach budżetu na lata 2021-27 i funduszu odbudowy gospodarki. W tym jest 160 miliardów euro dla Polski.

- Wiemy, że takie kraje jak Holandia przez moment były temu przeciwne i to też pokazuje, że to jest porozumienie, które jest dobre dla Polski. Dlatego, że części krajów ono się nie podobało. Uznały one, że za wiele wynegocjowaliśmy, że Niemcy poszli na za duże ustępstwa. I to też świadczy o tym, że warto się trzymać swoich racji, przedstawiać swoje argumenty do samego końca, nie poddawać się presji, nie wywieszać białej flagi - mówił o negocjacjach sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Buda zwrócił uwagę, że „nikt podczas budowy drogi, chodnika, nie zadzwoni do Polski i nie powie, że zawiesza płatności z powodu tego, że np. mamy w Polsce za mało emigrantów”. - Ten mechanizm warunkowości będzie ograniczony tylko do nieprawidłowości wydatkowania środków, i tylko w zakresie właśnie oddziaływania na budżet. On musi być jeszcze zgodny z konkluzjami, które zostaną sformułowane przez Radę Europejską, więc można powiedzieć, że nakładamy taki kaganiec na Komisję Europejską, żeby tak rozporządzenie było stosowane (...) zgodnie z tym co przywódcy europejscy wynegocjowali zarówno w lipcu, jak i dzisiaj - tłumaczył polityk PiS. Zaznaczył, że „jeśli chodzi o prawidłowość wydatkowania środków (z UE), to tutaj jesteśmy liderami, nie mamy absolutnie czego się wstydzić”.