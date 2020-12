Fogiel: Nie mamy w Polsce narodowej kwarantanny

Fogiel był pytany o wprowadzenie przez rząd obostrzeń w okresie poświątecznym, mimo wcześniejszych deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że wprowadzone obostrzenia zaczynają przynosić efekt.

Wicerzecznik PiS zaznaczył, że "określenie narodowa kwarantanna jest nieco na wyrost" (o wprowadzeniu narodowej kwarantanny mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski).

- Mamy tu do czynienia z przedłużeniem tego co premier Mateusz Morawiecki nazwał okresem 100 dni solidarności. Premier mówi tutaj o rozszerzonym etapie odpowiedzialności, narodowa kwarantanna jest bliższa lockdownowi, a to nie jest sytuacja jaką mamy w Polsce - zadeklarował Fogiel.