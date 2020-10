Ardanowski: Rolnicy zostali wykorzystani w wyborach

W pierwotnej wersji nowelizacja miała wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które miały zacząć obowiązywać po upływie 12 miesięcy. Senat wydłużył te okresy - do 2,5 roku w przypadku futer i do 5 lat w przypadku uboju bydła.

W środę Senat przyjął z poprawkami ustawę o ochronie zwierząt. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego w Polsce, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz ograniczenie trzymania zwierząt na stałe na uwięzi. W izbie wyższej uchwalono m. in. poprawkę o zakazie egzekucji komorniczej ze zwierząt domowych, obowiązkowym czipowaniu psów, czy emeryturach dla psów służbowych.

Jan Krzysztof Ardanowski, do niedawna minister rolnictwa, ocenił w Radiu Maryja, że „ta ustawa likwiduje znaczną część polskiego rolnictwa”.

- Próbowano ją przedstawić jako tylko i wyłącznie likwidację sektora zwierząt futerkowych, gdyż łatwiej społeczeństwu to przyjąć, bo z futer mało kto korzysta. Na dodatek ludzi zajmujących się hodowlą zwierząt przedstawiono jako mafię, zbrodniarzy korumpujących polityków i mających czelność zabiegać o swoje interesy (…). Na dodatek zaproponowane terminy wycofania tej hodowli są absurdalnie krótkie – to jest rok. „Wspaniałomyślnie” wydłużono o 2 miesiące, bo miało to wejść rok po wejściu ustawy. Wspaniałomyślność granicząca z cudem - wymieniał poseł PiS, zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka partii za złamanie dyscypliny klubowej w Sejmie.

Zdaniem Ardanowskiego PiS ma większość w Sejmie dzięki głosom polskich rolników, którzy „byli wykorzystani w wyborach”. - PiS dzięki nim ma przewagę w Sejmie, zapewne już niedługo, a jednocześnie zostały wygrane wybory prezydenckie. Te sukcesy wyborcze były głosami wsi, która ma prawo czuć się rozgoryczona, rozczarowana i zdradzona (…). Możliwe jest jeszcze tylko weto prezydenta, ale boje się, że przy takiej zdradzie polskiej wsi, to i weto prezydenckie zostanie w Sejmie obalone - ocenił.

- W niektórych krajach są ograniczenia, a w większości po prostu istnieją ściśle doprecyzowane warunki. Polska chce być w awangardzie, przewodzić w Europie zmianom, które narzucane są przez lewicę - dodał były minister. - Kuriozum jest to, że premier wczoraj zaproponował, iż ubój rytualny będzie dopuszczalny wobec ptaków. Ptaki są również zwierzętami kręgowymi, o czym zdaje się twórcy ustawy nie wiedzą, więc w przypadku ptaków to cierpienie, które było podnoszone jako niedyskutowalny aspekt moralny, także występuje - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.