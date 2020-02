Ryszard Czarnecki: Nie powstaje nowa kasta sędziów

Czarnecki zapewnia, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie rozważał możliwości wystawienia innego kandydata.

Europoseł mówił także o trwającym sporze wokół nowelizacji ustawy o sądach. - Uważam że decyzja Izby Dyscyplinarnej była reakcją na działania sędziego Juszczyszyna. Bardzo polityczne (działania - red.) w moim przekonaniu. Ta cała szopka z wyjazdem do Sejmu, z listami. Jest to spór polityczny, wszyscy to wiedzą - powiedział.

– Nie uważam, żeby w tej chwili była tworzona jakaś nowa kasta sędziów, natomiast mam nadzieję, że wszyscy będą stosować prawo - dodał europoseł.