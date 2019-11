Kaczyński: Agenda Polski w UE - nie kłanianie się w pas

- Wysłuchaliśmy wystąpienia pełnego faktów, liczb, różnych wątków. które przedstawia spójną koncepcję naszej przyszłości - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jako pierwszy zabrał głos w debacie po exposé.

Według niego można powiedzieć, że przed Polską otworzyło się okno możliwości, by zapewnić społeczeństwu to, co mu się należy, czyli europejski poziom życia. - I trzeba z tego skorzystać - zaznaczył Kaczyński.

Czytaj także:

Prezydent Duda chwali exposé premiera Morawieckiego

Zdaniem prezesa PiS, wystąpienie premiera Morawieckiego miało charakter przekonującego planu, zawierało także diagnozę nieporządku, który panuje na świecie oraz gwałtownie zachodzących zmian w światowej gospodarce.

Były premier mówił, że sytuacja jest trudna, ale otwiera możliwości działań, które będą zmierzały do realizacji celów zapowiedzianych w exposé.

- Polska jest dziś zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym inna niż cztery lata temu - ocenił.

Jarosław Kaczyński mówił też o wartościach. Zaznaczył, że siłą napędzającą są ideały. Ocenił, że pustka aksjologiczna to zniszczenie. - To sytuacja, która nie sprzyja niczemu dobremu, a z całą pewnością nie sprzyja sukcesom - podkreślił.

Zaznaczył, że wśród ideałów polskich na pierwszym miejscu "z całą pewnością jest wolność", a wartością jest też zaufanie, często biorące się ze spełnionych obietnic. Według Kaczyńskiego, PiS spełniło swe obietnice i dokonało odnowy polskiej demokracji.



Zdaniem prezesa PiS, wszystko musi opierać się na fundamencie, jakim jest polska rodzina - "rodzina rozumiana tradycyjnie", przyjmująca formę związku kobiety i mężczyzny.