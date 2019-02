Krasnodębski o Czarneckim: To jest fenomen tv.rp.pl

Prof. Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany PiS, który w zbliżających się wyborach do PE wystartuje z Wielkopolski, choć w poprzednich wyborach do PE startował z Warszawy (tu studiował, do liceum chodził w znajdującym się na Mazowszu Grójcu, urodził się w Choszcznie w Zachodniopomorskiem), pytany w RMF FM o to, dlaczego PiS zmienił mu okręg odpowiada: Mamy (PiS - red.) niezwykle silną drużynę.