Stopa bezrobocia w USA spadła z 7,9 proc. we wrześniu do 6,9 proc. w październiku. Zmniejszyła się ona bardziej, niż mówiły prognozy. Wciąż jej jednak sporo brakuje do poziomu sprzed pandemii. W lutym wynosiła zaledwie 3,5 proc. i była najniższa od ponad pół wieku. Średnia płaca godzinowa zwiększyła się jednak nieco wolniej od prognoz. Jej wzrost zwolnił z 4,7 proc. r./r. we wrześniu do 4,5 proc. w październiku.