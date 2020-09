Nadchodzi kryzysowa fala weryfikacji menedżerów

– Presja i stres, jakim podlegają menedżerowie, nie maleją, chociaż dzisiaj są one raczej efektem kryzysu niż bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników – ocenia Joanna Kotzian, współtwórczyni Well.hr. Jak przypomina, część pracodawców przeprowadza teraz cięcia zatrudnienia, a menedżerowie, którzy wcześniej zachęcali ludzi do mobilizacji w związku z pandemią, teraz są odpowiedzialni za pożegnalne rozmowy ze zwalnianymi pracownikami.

Chociaż ponad siedmiu na dziesięciu ankietowanych dobrze ocenia wsparcie, jakie w ostatnich miesiącach dostali od pracodawcy, to co czwartemu brakowało pomocy finansowej lub prawnej, a także szkoleń – głównie tych z zarządzania emocjami i wirtualnym zespołem. – Tylko menadżer, który potrafi sobie poradzić z własnymi emocjami, będzie w stanie skutecznie zarządzać pracownikami, motywować ich i wspierać – przypomina Joanna Kotzian.

Rola wspierającego i motywującego lidera to trudne wyzwanie wobec niepewności, która dotyczy nie tylko sytuacji epidemiologicznej i gospodarki, ale niekiedy także własnej kariery. Według sierpniowego sondażu firmy rekrutacyjnej People, o ile 13 proc. ogółu pracowników obawiało się wtedy utraty pracy, o tyle wśród dyrektorów aż 40 proc. Zdaniem Lucyny Pleśniar, szefowej People, może być to spowodowane faktem, że sytuacja kryzysowa to całkowicie nowe wyzwania przywódcze związane z zarządzaniem własnymi emocjami i motywacją zespołu. – Nie każdy odnajduje się w obliczu takich wyzwań, dlatego firmy wykorzystują moment przestoju, by zrestrukturyzować organizację, robiąc miejsce dla menedżerów bardziej elastycznych i gotowych do zwinnego reagowania w różnych sytuacjach – zaznacza Pleśniar.