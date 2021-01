Praca zdalna kończy się bólem pleców. Polska wypada najgorzej

– Praca zdalna może się wiązać się z trwałym wpływem na zdrowie milionów ludzi – komentuje Michał Dachowski, fizjoterapeuta, ekspert Fellowes. - Pracownicy umysłowi przebywający na tzw. „home office” to coraz częstszy przypadek pacjentów trafiających do gabinetów fizjoterapeutów z drętwiejącymi rękami, bólem szyi, bólem karku, głowy czy dolnego odcinka kręgosłupa. Wynika to najzwyczajniej w świecie z nieprzystosowania naszych domowych biur do pracy przy komputerze, związanej z długotrwałym siedzeniem. Jeśli nie zmieni się świadomość ludzi, problem narastających dolegliwości bólowych w czasie „home office” może skutkować powstaniem nowych chorób cywilizacyjnych naszych czasów – tłumaczy Dachowski.

Z badań wynika, że aż 79 proc. Polaków twierdzi, że lepsze środowisko pracy w domu zwiększyłoby ich motywację i wydajność. Jednocześnie 43 proc. respondentów nie otrzymało od pracodawcy żadnego dodatkowego sprzętu poprawiającego komfort pracy w domu, a 76 proc. osobiście zakupiło wyposażenie do biura domowego, aby ich praca była bardziej komfortowa i łatwiejsza.

Średnio badani wydali 2514 zł, a 35 proc. z nich przeznaczyło na ten cel ponad 3 tys. zł.



Badanych zapytano również o to, czy ich zdaniem pracodawcy troszczą się o ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego w czasie pracy zdalnej. Choć w obu przypadkach odpowiedź co do zasady brzmi twierdząco (po 70 proc. na „tak”), to jednocześnie ponad połowa z tej grupy uważa, że działania te nie były wystarczające. Kiedy respondentów poproszono o uszeregowanie w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego aspektów, na które zwracają uwagę ich pracodawcy, dobrostan podwładnych znalazł się na szarym końcu za: wynikami, produktywnością, zarabianiem pieniędzy i naciskiem na dobrą pracę zespołową.



– Warto zwrócić uwagę, że pracownik działający w dogodnych warunkach to pracownik zdrowszy, mniej narażony na różnego rodzaju dolegliwości, bardziej wydajny - wyjaśnia Iwona Zastawna, marketing manager w Fellowes Polska. - Pracodawcy powinni spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia czystego rachunku ekonomicznego. Zdrowy pracownik rzadziej korzysta ze zwolnień lekarskich, a to ma już realny wpływ na koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podwładny, który jest zmęczony czy odczuwa ból w czasie pracy, wykonuje zaś swoje obowiązki wolniej i mniej efektywnie. To, co w biurze zajmowało 2 godziny – w domu może zająć 3, a nawet 4. Narasta więc zmęczenie i frustracja. Wystarczą jednak niewielkie zmiany i wybór odpowiednich akcesoriów, aby znacznie poprawić komfort pracy i zmniejszyć dolegliwości – zaznacza.