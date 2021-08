Gowin: Jestem po stronie opozycji

- Starcie między mną, a Kaczyńskim, to jak starcie Dawida z Goliatem. Ale kto wygrał, to okaże się przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych. Jeżeli odbiorę PiS-owi 2-3 proc. umiarkowanych wyborców, którym nie podoba się drastyczna podwyżka podatków, czy też niekoniecznie akceptują zamach na wolny rynek oraz politykę izolacjonizmu, to może się okazać, że przegranym będzie Jarosław Kaczyński - mówił.

Gowin był pytany o ewentualną współpracę z liderem PSL-u, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.



- Nie jest tajemnicą, że nie tylko przyjaźnimy się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale przede wszystkim mamy wiele wspólnych poglądów. Program gospodarczy Porozumienia i szukanie umiaru, to są równocześnie cechy Koalicji Polskiej. Ta współpraca byłaby najbardziej naturalna, ale jestem także przekonany, że ten projekt będzie znacznie szerszy i dołączą do niego politycy odrobinę bardziej konserwatywni - zaznaczył.



Prezes Porozumienia przekonywał o potrzebie rozszerzenia obozu opozycyjnego o opcję centroprawicową.



- Jeżeli opozycja chcę wygrać następne wybory, to ktoś z jej polityków musi przeciągnąć parę procent umiarkowanych wyborców PiS-u. Donaldowi Tuskowi się to raczej nie uda, szczególnie z jego tendencją do dzielenia świata na dwie części: opozycyjną - dobrą i złą - PiS-owską. Jeżeli opozycja chce przejąć władzę to między PO, a PiS-em musi pojawiać się lista centroprawicowa, która będzie wiarygodna dla tych wyborców – stwierdził.