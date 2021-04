Poseł Porozumienia Michał Wypij: PiS zawiesił umowę koalicyjną

- Jarosław Kaczyński w polityce funkcjonuje bardzo długi, jest człowiekiem poważnym i pragmatycznym, przynajmniej w mojej ocenie. Trudno jest mi uwierzyć, aby taki człowiek uwierzył w to, że Adam Bielan jest w stanie kogokolwiek przyprowadzić, a zwłaszcza przynieść na tacy głowę Jarosława Gowina - mówił Wypij pytany o to czy jego zdaniem to Kaczyński stał za działaniami Bielana skierowanymi przeciwko prezesowi Porozumienia.

- My nie daliśmy nigdy powodu naszym koalicjantom do tego, by wątpili w naszą lojalność. To my dotrzymywaliśmy zasad umów koalicyjnych. Teraz umowa została formalnie zawieszona przez PiS - dodał Wypij.

Poseł zapowiedział też, że Porozumienie przedstawi wkrótce rekomendacje dla osób, które miałyby zastąpić w rządzie Zdzisława Gryglasa, Jacka Żalka i Michała Cieślaka - byłych członków Porozumienia, którzy stracili rekomendację tej partii do zasiadania w rządzie, ale nadal w nim zasiadają.

- Wcześniejszych wyborów nie można wykluczyć. Przyszły rok, już po wygraniu walki z pandemią, jest kwestią otwartą. Polacy mogą zechcieć ocenić skuteczność Zjednoczonej Prawicy w walce z pandemią, nie powinniśmy tego unikać - mówił Wypij.

- Mam wrażenie, że my akurat zachowaliśmy się jak trzeba w tym trudnym momencie - dodał poseł nawiązując do przełożenia zaplanowanych na maj 2020 roku wyborów prezydenckich w wyniku sprzeciwu Jarosława Gowina wobec planów zorganizowania tzw. wyborów kopertowych.