Poseł Porozumienia o podatku od mediów: Głosowałbym przeciw

- Druga sprawa to jest to, o co walczyliśmy w "Solidarności", o wolność mediów. Media są gwarantem demokracji, walczyliśmy o to, żeby Polska była demokratyczna - kontynuował poseł Porozumienia.

- Oczywiście każde pieniądze na ochronę zdrowia są potrzebne, ja będę się opowiadał za tym, że ten 1 proc. składkę zdrowotną powinno się zwiększyć. 1 proc. to 10 mld zł - takie są potrzeby, to dopiero zmieni sytuację (ochrony zdrowia) - mówił też prof. Maksymowicz o ok. 400 mln zł, które miałyby trafić do systemu ochrony zdrowia po pozyskaniu ich z podatku od reklam w mediach.

- To zły kierunek poszukiwań pieniędzy - dodał. - Mówmy o poważnych pieniądzach na ochronę zdrowia - podkreślił.