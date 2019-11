PSL zaczyna kampanię prezydencką

Posiedzenie Rady Naczelnej PSL jest okazją do omówienia wyniku wyborów parlamentarnych, w których partia zdobyła 8,55 proc. głosów.

Już wcześniej część Ludowców twierdziła, że dzisiejsze spotkanie to dobra okazja do zainaugurowania kampanii przez przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Nie była to jednomyślna opinia Rady Naczelnej PSL. Część członków uważa, że jest za wcześnie na wyłaniania kandydata.

O wyborach prezydenckich mówił lider PSL. Zaprosił wszystkie siły polityczne do zawarcia szerokiego porozumienia.

- W połączeniu z większością w Senacie, prezydent inny niż obecnie, współpracujący z różnymi środowiskami, ma szansę realnie rządzić Polską i wpływać na te rządy. Wiem jakiego prezydenta chcemy. Chcemy prezydenta niezależnego, który nie lęka się najsurowszego prezesa. Chcemy prezydenta roztropnego, który nie podpisuje z marszu wszystkich ustaw, chcemy prezydenta, a nie rezydenta - powiedział Kosiniak-Kamysz. Słowa lidera Ludowców przerwała owacja na stojąco.

Chcemy prezydenta, który wie, czego chce. Chcemy prezydenta, który nie musi wręczać nominacji pod osłoną nocy, bo będzie z nich dumny. Chcemy prezydentem, którego będą dumni Polacy, niezależnie skąd pochodzą i jaki mają światopogląd. Jesteśmy gotowi stanąć do tych wyborów. Ci, którzy się będą zastanawiać, spóźnią się. Żeby wygrać wybory nie wystarczy dziś być kandydatem formacji politycznej. Chcę wezwać wszystkie siły polityczne do szerokiego porozumienia, chcę wezwać Polaków. Jestem do tego gotowy - dodał.