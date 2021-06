Stadion w Sankt Petersburgu: Kormorany na statku kosmicznym

Stadion w Sankt Petersburgu, który podczas meczu piłkarskiego może pomieścić 67 800 widzów, powstawał bardzo długo. Zaprojektował go słynny japoński architekt Kisho Kurokawa. Dziś swoje spotkania rozgrywa tam mistrz Rosji Zenit Sankt Petersburg.

Jego kopuła miała przypominać statek kosmiczny, który wylądował u brzegów Zatoki Fińskiej. Kurokawa wcześniej zaprojektował podobny stadion, który stanął w japońskim mieście Toyota. Kriestowski to jego młodszy, ale większy brat.

Stadion ma wysuwaną na zewnątrz murawę, centrum zdrowia i urody, kryty basen oraz taras widokowy na koronie. Polacy w fazie grupowej odwiedzą go dwukrotnie. Zagramy w Sankt Petersburgu ze Słowakami oraz Szwedami.

Stadion jest położony na wyspie, więc jego obsługa wymagała budowy dodatkowego mostu oraz stacji metra, co także wpłynęło na koszty inwestycji. Skandale korupcyjne oraz zmiany w planie projektu sprawiły, że koszty budowy w ciągu kilku lat wzrosły siedmiokrotnie. – Cała Rosja nazywa ten stadion pomnikiem korupcji. Nie wiemy, ile ukradziono. Na głowy kibiców kapie woda, przecieka też dach. Nasz gubernator powiedział, że to wina kormoranów, które go podziobały – mówił w reportażu Katarzyny Górniak dla TVN 24 dziennikarz Siergiej Kagiermazow.