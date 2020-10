Hołownia przymierza się do poselskiego koła w Sejmie

Od czasu przejścia do ruchu Szymona Hołowni przed każdym posiedzeniem Sejmu Hanna Gill-Piątek i przedstawiciele ruchu organizują konferencje prasowe, by poinformować media o swoich stanowiskach i planach. W środę tematem konferencji był budżet, którym zajmuje się Sejm. Ale ruch Szymona Hołowni planuje poszerzenie parlamentarnego zaplecza. Jednym z tematów w kuluarach Sejmu w dniu jego posiedzenia stała się bowiem informacja, że toczą się rozmowy o transferze z kolejnymi dziesięcioma parlamentarzystami. Michał Kobosko, który będzie stał na czele partii powstającej w ramach ruchu Hołowni, zapowiedział, że celem jest utworzenie koła parlamentarnego w Sejmie – czyli przejście co najmniej jeszcze dwóch posłów lub posłanek. Jak przyznał Kobosko w rozmowie z Interią, rozmowy toczą się między innymi z tymi, którzy nie są pewni swojego miejsca na listach do Sejmu w przyszłości. To może sugerować, że do Hołowni przejdą politycy opozycji z tej grupy, która sprzeciwiła się w swoich partiach wewnętrznej decyzji o głosowaniu „za" podwyżkami dla posłów w sierpniu. Bo po tym głosowaniu w Sejmie krążyły informacje, że buntownicy mogą nie trafić w 2023 r. na listy, przede wszystkim w Koalicji Obywatelskiej.

