Niedoświadczony kierowca prowadził limuzynę Gowina?

Młody, niedoświadczony funkcjonariusz miał siedzieć za kierownicą rządowej limuzyny w środę, gdy doszło do kolizji na drodze nr 7 w Kuklinie koło Mławy . Wtedy to auto zderzyło się z ukraińskim tirem. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

- Nie było żadnego zagrożenia ani dla życia, ani dla zdrowia. Byłem informowany potem, że kierowca nie naruszył żadnych przepisów – zapewniał później wicepremier Jarosław Gowin, który, gdy doszło do kolizji jechał na uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej.

- Przyszedł znikąd, nie wykonywał żadnych odpowiedzialnych zadań. A potem "z łapanki" go wzięli do Kuchcińskiego, z którym jeździł tylko kilka miesięcy - mówi informator portalu.

TVN24.pl twierdzi, że do kolizji auta wiozącego wicepremiera doszło z braku doświadczenia jego ochrony.

- Oficer ochrony powinien zwrócić uwagę kierowcy, że przegina. Gdyby tam siedział stary wyjadacz, to do tego wypadku by nie doszło - dodał inny rozmówca TVN24.pl.