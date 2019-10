Czas próby prezydenta

Ale relacje Andrzeja Dudy z jego dawnym środowiskiem politycznym były przez te lata bardzo specyficzne. Wystarczy przypomnieć publiczne drwiny Marka Suskiego. To prezydent Duda może teraz stawiać warunki. Jakie chce. Bo dla PiS nie ma w zasadzie alternatywy, jeśli chodzi o kandydata w wyborach prezydenckich. Obie strony są teraz na siebie skazane. Ale po pięciu latach w Pałacu relacje z dawnym zapleczem politycznym wciąż mogą być trudne. To pięć lat w specyficznym środowisku, które zawsze tworzy się w Pałacu. Można oczywiście argumentować, że prezydent Duda swoimi licznymi wyjazdami (objazdem powiatów) nigdy w żaden kokon nie wrósł. Te wyjazdy i rozmowy z Polakami, zwłaszcza poza dużymi miastami, to kapitał prezydenta, być może najważniejsza zaliczka, którą ma na poczet przyszłej kampanii.

Pięć lat to w polityce epoka. I chociaż po stronie największej partii opozycyjnej zamieszanie i rosnąca presja na zmianę przywództwa, to ani PiS, ani Andrzej Duda nie może brać niczego za z góry przesądzone. To sprawia, że od dziś liczy się każdy dzień i każda godzina. Zegar tyka. Opozycja też zdaje sobie sprawę z tego, jak wielka jest stawka tych wyborów. I też będzie się do tego dostosowywać.