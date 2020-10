Cała była NRD jest przeciw karaniu Rosji sankcjami

Żądanie wyjaśnienia przez stronę rosyjską okoliczności próby otrucia jest całkowicie właściwe. Chodzi przecież o czyn karalny. Do takiego gazu bojowego mają dostęp tylko nieliczni. I naturalnie trzeba się domagać, żeby odpowiedzialni za to trafili przed wymiar sprawiedliwości.

Tego nie mogę powiedzieć. Ale strona rosyjska musi to wyjaśnić, bo to się wydarzyło w Rosji.

Badania toksykologiczne przeprowadziło laboratorium Bundeswehry, nie może być chyba wątpliwości co do tego, że użyto nowiczoka?

Tak, potwierdziły to również i inne laboratoria. Użycie takiego środka to złamanie umów międzynarodowych i winni muszą ponieść odpowiedzialność.

Bez poparcia kanclerz Merkel, czyli i CDU, nie byłoby w ogóle unijnych sankcji wobec Rosji. Jeżeli taki ważny polityk z CDU jak pan stawia sankcje pod znakiem zapytania, to może to niepokoić Polskę czy państwa bałtyckie.

Trzeba się zastanowić, co te sankcje dają. A najwyraźniej nie wywarły one wpływu na Kreml.

To my w Unii Europejskiej musimy coś ze sobą zrobić. Unia musi być zjednoczona w sprawach gospodarczych, zagranicznych, musi być silnym graczem w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. Polska, Niemcy, Francja, działając razem w formacie Trójkąta Weimarskiego, mogą w tych kwestiach wiele dokonać.

Były dyskusje na ten temat. Premierzy wszystkich wschodnioniemieckich landów zajmują w tej sprawie wspólne stanowisko. To nie znaczy, że nie jesteśmy zaniepokojeni tym, co się stało na Krymie i na wschodzie Ukrainy, i że nie postrzegamy tego jako naruszenia prawa międzynarodowego. Powinno jednak być możliwe zadanie pytania, czy podjęte w związku z tym działania są skuteczne.

Taki język jest absolutnie nie do przyjęcia. Moim zdaniem praworządność i budżet unijny to dwa różne obszary. Co do praworządności – to trzeba wyjaśnić na poziomie prawnym, czy doszło do naruszeń. Natomiast budżet unijny ma określone cele na przykład zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, nowe technologie. W dyskusji o tym, czy ograniczać fundusze unijne, nie można używać takiego języka, jakiego używa pani Barley.