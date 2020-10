Tajne emerytury Straży Marszałkowskiej

Nowe mundury, paradne szable i lepszy dostęp do środków przymusu bezpośredniego – to skutki reformy Straży Marszałkowskiej. Przeprowadzono ją w czasach, gdy marszałkiem Sejmu był Marek Kuchciński z PiS, a w jej efekcie niewielka służba ochraniająca parlament stała się formacją mundurową z prawdziwego zdarzenia.

Jednym z nowych przywilejów funkcjonariuszy jest prawo do wcześniejszych emerytur tzw. mundurowych. Przechodzą na nie od kwietnia tego roku. O to, ile wynosi średnia emerytura mundurowa, spytaliśmy Centrum Informacyjne Sejmu. Odpowiedziało nam, że do 31 sierpnia ze służby odeszło na emeryturę 42 funkcjonariuszy, a ich średni wiek to niespełna 57 lat. Średniej świadczeń CIS nam nie podało, odsyłając do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.