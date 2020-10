Jacek Nizinkiewicz: Kancelaria Prezydenta – nowy alternatywny ośrodek władzy

– Jeśli wygram, to moja druga kadencja będzie inna od pierwszej – deklarował w lipcu prezydent Andrzej Duda. I taka też powinna być, bo przed władzą stoją wyzwania obecnie dużo większe niż pięć lat temu. Pandemia postępuje. Służba zdrowia prosi się o reformę i dofinansowanie. Recesja jest faktem. Przez naruszanie praworządności Polska może stracić część funduszy unijnych. Rośnie tempo zadłużania państwa. Mniejszości seksualne są dyskryminowane nawet przez przedstawicieli władzy, co jeszcze bardziej psuje Polsce reputację na świecie. Rolnicy buntują się przeciwko „piątce dla zwierząt". To tylko wierzchołek góry lodowej wyzwań, z którą zderzy się również Andrzej Duda. Co na to prezydent? Właśnie przerywa milczenie.

