Organizator akcji „Nie świruj, idź na wybory": Nasze intencje były czyste

To jego odpowiedź na falę krytycznych komentarzy wobec kampanii zachęcającej do udziału w wyborach. Polega ona na tym, że internauci zaczęli nagrywać krótkie filmiki zakończone hasłem „Nie świruj, idź na wybory".

- Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z grup w sposób szczególny narażonych na wykluczenie społeczne. Wśród nich, w stosunkowo najgorszej sytuacji znajdują się osoby chorujące psychicznie. Doświadczają one odrzucenia zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i publicznego. Powielanie krzywdzących stereotypów narosłych wokół osób z niepełnosprawnością psychiczną ma widoczny wpływ choćby na ich sytuację na rynku pracy, co skutkuje spychaniem ich na margines życia społecznego – napisał Adam Bodnar.

W swoim oświadczeniu dodał, że język stosowany wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną i innych osób z niepełnosprawnościami powinien służyć włączeniu tych osób do społeczeństwa oraz przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, nie zaś pogłębiać ich dyskryminację.

W jego ocenie język używany w stosunku do przedstawicieli grup narażonych na dyskryminację niezmiennie obrazuje poziom debaty publicznej w demokratycznym państwie, a nadużycia dotyczące osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią szczególny rodzaj radykalizacji języka publicznej.

Do jego oświadczenia odniósł się pomysłodawca akcji znany fotograf Tomasz Sikora. - Pomysł był prosty. Polegał na tym, żeby propagować filmiki zachęcające do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Filmiki lekkie i zabawne, ale jednocześnie wyraziste, zwracające uwagę – tłumaczy w swoim oświadczeniu.

- Następnie nagrania, po dołożeniu przeze mnie muzyki i planszy końcowej, były umieszczane na stronie akcji. W ten sposób chcieliśmy zaapelować do niegłosujących obywateli, żeby nie byli obojętni na to, co się dzieje w Polsce i wyrazili swoje zdanie przy pomocy kartki wyborczej – opowiada Tomasz Sikora.