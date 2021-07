PiS stawia na "Polski Ład". Morawiecki wiceprezesem

W niedzielę Rada Polityczna PiS wybrała wiceprezesów partii oraz członków Komitetu Politycznego. Nie było niespodzianki w tym, że wiceprezesem partii został Mateusz Morawiecki. Ale liczne komentarze, a nawet zaskoczenie wywołał jego wynik. 280 głosów to najlepszy rezultat ze wszystkich. Wiceprezesami PiS zostali ponownie Joachim Brudziński, Beata Szydło czy Mariusz Kamiński, ale zyskali niższe poparcie. Brudziński dostał 272 głosy, Beata Szydło 250 głosów, Mariusz Kamiński – 225 głosów, a Antoni Macierewicz tylko 221. – Sala poparła entuzjastycznie Morawieckiego, to było słychać – słyszymy od jednego z uczestników głosowania. PiS wybrało też Komitet Polityczny. W jego szeregi trafili m.in. szef KPRM Michał Dworczyk oraz wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Członkami Komitetu przestali być m.in. europosłowie Ryszard Czarnecki i Beata Mazurek.

Prezes Kaczyński w swoim wystąpieniu wspominał m.in. o wysiłku premiera Morawieckiego w opowiadaniu i promowaniu Polskiego Ładu, który dla PiS jest wehikułem, który ma umożliwić zwycięstwo w kolejnych wyborach. Co więcej, Kaczyński zapowiedział Polski Ład dla wsi, co jeszcze bardziej pokazuje, jak istotne – politycznie i nie tylko – są dla PiS tereny poza dużymi miastami, ich modernizacja i przemiany. „Rzeczpospolita" już jesienią 2020 roku pisała, że w długoterminowym planie PiS mobilizacja i uruchomienie „nowych" wyborców na terenach poza metropoliami są kluczowe, jeśli chodzi o zwycięstwo w 2023 roku. Prezes zapowiedział też, że promocja Polskiego Ładu powinna dotrzeć do każdej gminy w Polsce. Jak stwierdził, PiS musi opowiadać o swoich propozycjach nie tylko w mediach czy w internecie, ale też w trakcie spotkań bezpośrednich z wyborcami. – Musimy ludzi przekonać, że tak naprawdę nikt w Polsce, poza złodziejami i aferzystami, na tym nie straci. Wszyscy zyskamy – mówił lider PiS.

Tak jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej", PiS przebudowuje też okręgi wyborcze i struktury. To też wzbudza spore emocje w partii. Kluczowe jest powołanie sekretarza generalnego PiS, który będzie miał pełnomocników we wszystkich wojewódzkich dbających o kwestie organizacyjne i informacyjne. – A to często zawodzi – mówił Kaczyński. To wszystko w połączeniu z reorganizacją okręgów ma dać partii nowy impuls i dyscyplinę wewnątrz.