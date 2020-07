Jerzy Buzek: rekordzista polityczny. Były premier kończy 80 lat

Jako naukowiec z Uniwersytetu l零kiego (in篡nier-mechanik-energetyk) przez ca章 prac zawodow zajmowa si problemem zanieczyszcze powietrza, co by這 w latach 80. dzia豉lnoci pioniersk. W pniejszym okresie, przez 13 lat w Polskiej Akademii Nauk, kierowa zespo貫m eksperckim ds. ochrony powietrza. Widocznie miejsce urodzenia zobowi頊uje: Buzek to l頊ak ze mi這wic na l零ku Cieszy雟kim. To w tym regionie najwczeniej da造 si odczu brzydko pachn鉍e skutki industralizacji. By jednym z dw鏂h polskich premier闚 wyznania ewangelickiego (pierwszy to S豉woj-Sk豉dkowski). Rodzina Buzk闚 uczestniczy豉 w polskiej polityce jeszcze za czas闚 II Rzeczypospolitej, b璠鉍 czci spo貫cznoci polskiej w Zaolziu. Ojciec Buzka by in篡nierem.