Ofensywne nastroje w Porozumieniu Jarosława Gowina

Dwudniowy kongres Porozumienia była manifestacją politycznej odrębności partii Jarosława Gowina.

Nowy program, wybór Jarosława Gowina na prezesa Porozumienia, zmiany we władzach oraz kilka jednoznacznych politycznych deklaracji, z których najważniejsze dotyczą Polskiego Ładu. To w dużym skrócie dwudniowy wyborczo-programowy kongres Porozumienia, który odbył się w Warszawie. – Nie da się zbudować stabilnej większości bez Porozumienia. Ktoś opowiadał, że wkrótce będzie 240 posłów bez Porozumienia. Dzisiaj jest 229 – powiedział Gowin. Bo kongres odbywa się w nowej politycznej rzeczywistości. W piątek z klubu PiS odeszło troje posłów, w tym Zbigniew Girzyński, który był jednym z gości kongresu. Prezes Kaczyński się nie pojawił, ale był za to jeden z jego bliskich współpracowników, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS, który odczytał list od lidera Prawa i Sprawiedliwości. Odejście trójki posłów było sporym zaskoczeniem, a w kuluarach kongresu Gowina zastanawiano się, czy i kto będzie następny. Poniżej dalsza część artykułu

Nastroje są – jak to ujął jeden z uczestników kongresu – ofensywne. W swoim wystąpieniu Jarosław Gowin zastrzegł, że Porozumienie chce kontynuować projekt Zjednoczonej Prawicy. – Jeżeli ktoś będzie chciał ten projekt zakończyć, to chcę się zobowiązać wobec was, że zbuduję inne, alternatywne scenariusze i będę w tym skuteczny – powiedział.

Porozumienie wybrało też nowych wiceprezesów. Zostali nimi Magdalen Sroka, Marcin Ociepa, Michał Wypij oraz Stanisław Derehajło. Politycy Porozumienia liczą, że konwencja, przyjęcie nowego programu i wybory władz będą „zamknięciem rozdziału i pójściem do przodu" dla całego środowiska.

Polska od nowa Porozumienie chce odróżnić się od PiS m.in. poprzez nowy program, który od poniedziałku będzie promowany w całej Polsce przez polityków Porozumienia. „Polska od nowa" to pakiet propozycji zwiększający m.in. udział samorządów w PIT oraz CIT. Porozumienie chce też przekształcenia Senatu tak, by bardziej reprezentował samorząd terytorialny, a także szybszego odchodzenia od węgla i zerowego podatku VAT na artykuły dziecięce. Co więcej, wicepremier Gowin w trakcie swojego niedzielnego przemówienia zapowiedział, że „nie będzie zgody Porozumienia na radykalne podnoszenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw".

To kolejna polityczna deklaracja Gowina, który w trakcie późniejszej konferencji prasowej mówił m.in., że w najbliższym czasie będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. – Jestem przekonany, że wypracujemy kompromis – mówił w niedzielę dziennikarzom.

Co na to wszystko PiS? Jeden z gości kongresu, wspomniany wcześniej poseł Krzysztof Sobolewski, pogratulował w swoim krótkim wystąpieniu wyboru prezesowi Gowinowi i jednocześnie stwierdził, że ma nadzieję na to, że „za dwa lata" będzie mógł powiedzieć, że „jedziemy dalej".

W liście prezesa Kaczyńskiego, który Sobolewski odczytał w niedzielę, znajdowały się liczne apele o jedność oraz podkreślenie znaczenia Polskiego Ładu dla dalszego rozwoju Polski. Padło tam również ostrzeżenie, jeśli chodzi o kształt sporów i różnicy poglądów w Zjednoczonej Prawicy. „(...) ucieranie się wspólnych stanowisk odbywa się drogą dążącego do mądrego kompromisu wewnętrznego dialogu, a nie za pośrednictwem wysyłanych w przestrzeń publiczną komunikatów uwypuklających odrębność nadawcy" – stwierdził prezes Kaczyński, który nie pojawił się na wydarzeniu Gowina osobiście, w przeciwieństwie do ubiegłotygodniowej konwencji Partii Republikańskiej Adama Bielana.

Kłopoty z większością Kongres partii Jarosława Gowina odbywa się w nowej sytuacji, jaką jest utrata przez klub PiS większości w Sejmie. Stało się to za sprawą odejścia trójki posłów: Zbigniewa Girzyńskiego, Małgorzaty Janowskiej i Arkadiusza Czartoryskiego, którzy w ostatni piątek ogłosili utworzenie w Sejmie własnego koła „Wybór Polska". Girzyński jako powód swojej decyzji wskazał rozczarowanie sytuacją, w tym pomysłami programowymi PiS, m.in. Polskim Ładem. Były poseł PiS w swoim przemówieniu w trakcie kongresu sugerował, że w przyszłości może dojść do współpracy jego środowiska z Gowinem.