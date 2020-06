Koniec silnego człowieka Libii

Jeszcze na początku roku upadek Trypolisu wydawał się nieunikniony. Bronił się tam rząd jedności narodowej, znany pod angielskim skrótem GNA. Jest uznawany przez ONZ, ale z tego uznania niewiele wynikało, gdyby padł, świat by to uznał ze spokojem.

Od 4 czerwca Trypolis nie jest już zagrożony, siły Haftara przegrały jednak nie tylko bój o stolicę, straciły w ostatnich dniach prawie wszystko, co miały na zachodzie. GNA jest bliska opanowania leżącej w środku Syrty, niegdyś miasta Kaddafiego, a potem przez parę lat najcenniejszego w Libii łupu tzw. Państwa Islamskiego. Rząd z Trypolisu nie zamierza się jednak zatrzymywać, wspomina o odbiciu wschodu z Bengazi i Tobrukiem na czele, gdzie zaczynał się zwycięski pochód Haftara.

Teraz kariera 76-letniego generała (niektórzy tytułują go marszałkiem) dobiega końca. Odwrócił się od niego przywódca konkurujących z GNA władz w Tobruku Akila Saleh Isa.

Skąd ta zmiana na froncie? Stało się to możliwe, dzięki zdecydowanemu militarnemu zaangażowaniu się po stronie GNA Turcji. Od czasu rewolucji arabskich sprzed dekady jest ona najważniejszym sojusznikiem Bractwa Muzułmańskiego (drugi, militarnie nie tak atrakcyjny, ale dysponujący obfitą sakiewką – to Katar). Wspierając rząd w Trypolisie, Turcja staje się też głównym rozgrywającym we wschodniej części Morza Śródziemnego. Z GNA dzieli sobie podwodne złoża gazu i ropy, nie bacząc na oburzenie innych państw: Grecji, Cypru, Izraela czy Egiptu.