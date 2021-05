Stany zaostrzają prawo aborcyjne

Teksas wprowadził zakaz aborcji po szóstym tygodniu ciąży. Sąd Najwyższy rozważy ustawę w Missisipi zabraniającą jej po 15. tygodniu.

Korespondencja z Nowego Jorku Gubernator Teksasu Greg Abbott podpisał w środę jedną z najsurowszych w USA ustaw ograniczających aborcję, zabraniając jej po szóstym tygodniu ciąży, czyli po tym, jak zaczyna być wyczuwalne bicie serca płodu. Biorąc pod uwagę to, że kobiety często nie wiedzą, że są w ciąży przed szóstym tygodniem, prawo to praktycznie oznacza zakaz aborcji w Teksasie, który jest największym stanem w Ameryce wprowadzającym tak surowe obostrzenia, jeśli chodzi o usuwanie ciąży. Poniżej dalsza część artykułu

– Nasz stwórca obdarował nas prawem do życia, a mimo wszystko miliony dzieci tracą życie każdego roku z powodu aborcji. W Teksasie ratujemy życie – powiedział Abbott, podpisując ustawę. Organizacja pro-life Texas Right to Life okrzyknęła ją „historycznym zwycięstwem i kluczowym krokiem na drodze do zupełnego zakazu aborcji w Teksasie".

Ustawa wchodzi w życie we wrześniu i nie przewiduje wyjątków dla ciąży będących wynikiem gwałtu czy kazirodztwa, ale pozwala na pozwanie do sądu każdego, kto pomaga kobiecie złamać to prawo. Rzecznicy praw kobiet ostrzegają, że klauzula ta może zostać użyta przeciwko lekarzom oraz aktywistom walczącym o prawo do aborcji.

– Celem tej ustawy jest usidlić lekarzy i kliniki taką liczbą pozwów sądowych, że nie będą mieli środków na dalsze działanie – mówi w wywiadzie dla NPR Elisabeth Smith z Center for Reproductive Rights, która zapowiada, że jej organizacja rozważa wszelkie możliwe opcje przeciwko tej „drakońskiej ustawie".

Nową ustawą, którą – jak się przypuszcza – czeka batalia prawna, Teksas dołączył do grupy kilkunastu stanów zarządzanych przez konserwatywne władze, które wprowadzają ograniczenia aborcji.

W poniedziałek Sąd Najwyższy oznajmił, że weźmie na wokandę podobną ustawę, ale z Missisipi, która zabrania aborcji po 15. tygodniu ciąży. Aktywiści walczący o prawo do aborcji obawiają się, że to szansa dla Sądu Najwyższego, w którym sześciu na dziewięciu członków to sędziowie konserwatywni, do podważenia decyzji SN z 1973 r., w Stanach określanej jako Roe v. Wade, która ustanowiła prawo do przerywania ciąży. Progresywne grupy obawiają się tego szczególnie od momentu śmierci liberalnej Ruth Bader Ginsburg i nominacji konserwatywnej Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego jesienią ubiegłego roku.

– Jeżeli sędziowie najwyższej ławy zdecydują, że nowe prawo antyaborcyjne w Missisipi może obowiązywać, to stany konserwatywne będą mogły zaostrzać prawo aborcyjne, co w rezultacie doprowadzi do turystyki aborcyjnej – mówią eksperci wypowiadający się w audycji na falach NPR Public Radio.

Decyzja SN będzie znana dopiero w połowie przyszłego roku, na kilka miesięcy przed wyborami połówkowymi do Kongresu. Można przypuszczać, że prawo do aborcji stanie się jedną z kwestii wyborczych.