Sławomir Neumann: PO potrzebuje poważnej zmiany

Nowa aktywność Trzaskowskiego mnie nie interesuje – mówi Sławomir Neumann, poseł PO.

Polacy źle oceniają decyzję Platformy Obywatelskiej w sprawie głosowania dotyczącego ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Czy PO nie jest dzisiaj źle zarządzaną partią? Borys Budka powinien poddać się wcześniejszej weryfikacji i powinny odbyć się wcześniejsze wybory na przewodniczącego partii? Nie mam takiego zdania. To zbyt proste pojmowanie polityki. Będziemy przy jakichkolwiek kłopotach wymieniać przewodniczącego co pół roku czy co rok? To absurdalne. Mówimy o poważnej zmianie, która jest potrzebna w Platformie. Od wyborów w 2019 i 2020 r. i wewnętrznych wyborów w PO mówimy, że Platforma potrzebuje prawdziwej zmiany – nie tylko personalnej.

Czym ma być ta prawdziwa zmiana w PO, której domaga się pan w liście do Platformy wraz z 50 innymi parlamentarzystami?

Mamy dzisiaj sytuację wyjątkową – wychodzimy z wielkiego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego. Na to musimy mieć odpowiedź jako największa partia opozycyjna – na inną formę działania, na inną formę kontaktu z naszymi wyborcami. Jak wyjdziemy z pandemii to nie będzie tak, jak było przed nią. Musimy mieć odpowiedzi na wiele tematów, ale też funkcjonować w innej rzeczywistości. Platforma musi być bardziej otwarta, ale musi dbać też o to, żeby mówić czytelnym głosem i mieć jasne odpowiedzi. Musimy pokazywać siłę Platformy. Mam dużo wątpliwości, czy takie rozwadnianie nieraz naszego głosu w różnych strukturach jest dobrym rozwiązaniem. Tylko silna Platforma może być dobrym fundamentem budowy dużych koalicji do kolejnych wyborów. Jeżeli Platformę Obywatelską będzie się osłabiało, to jest to tylko na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Czego sygnatariusze listu oczekują od władz PO?

To jest głos mówiący o tym, że należy Platformie przywrócić pozycję lidera na opozycji, należy Platformie przywrócić siłę sprawczą na opozycji, a sprawy personalne są drugorzędne. Wierzę, że Borys Budka może to uczynić i to wielkie zadanie zrealizować dzięki wsparciu od ludzi PO, którzy pod tym listem się podpisali. Tu się podpisali ludzie – te 51 osób – i myślę, że takich osób jest w klubie jeszcze znacznie więcej – którzy nie szukają innej partii politycznej, którzy nie szukają innych ruchów politycznych, nie szukają nowych pomysłów, nowych flag, pod którymi szliby do wyborów. Oni chcą być w Platformie i chcą silną Platformę budować. Jeżeli Borys Budka, jak zapowiada, chce taką Platformę też budować, to to jest dla niego wsparcie, a nie walka z nim.

Pamięta pan, jak się nazywa najnowsza inicjatywa prezydenta stolicy?

Wspólna Polska, a ostatnio Campus. Od pierwszego dnia mówiłem, że nie interesują mnie ani ruchy zewnętrzne, ani inne tego rodzaju aktywności.

Po co Rafał Trzaskowski powołuje nowy projekt poza PO?

Należy się skupić na budowie silnej Platformy i wolałbym, żeby aktywność Rafała Trzaskowskiego była w Platformie Obywatelskiej, a nie poza nią. Szanuję i rozumiem to działanie, bo ma poszerzać możliwości na opozycji. Jeżeli będzie poszerzało, to zgoda. Tylko ja dzisiaj tego poszerzania nie widzę. Raczej w tym samym sosie się obracamy, co powoduje pewne zamieszanie. Lepiej byłoby, gdyby to PO i Rafał Trzaskowski, jako wiceprzewodniczący partii, oraz nasze posłanki i posłowie angażowali się w taki obóz czy warsztaty dla młodzieży, i robili to w ramach Platformy. Byłoby to dla mnie lepszym rozwiązaniem. Szanuję, że Rafał ma inny pomysł, chce pomagać, trochę rozszerzając tę bazę. Ale jeżeli to będzie kolejny projekt, który tylko wprowadzi dysharmonię, to nie będzie z tego dużego zysku.