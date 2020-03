Marian Banaś skarży CBA. Znamy szczegóły

Immunitet i tajemnica kontrolerska nie pozwalały na wejście do mieszkania w Warszawie Mariana Banasia, a zwłaszcza do jego gabinetu w siedzibie NIK – twierdzi jego pełnomocnik, który złożył do sądu w Białymstoku zażalenie na przeszukania. Domaga się zwrotu zabranych mu rzeczy i chce uchylenia prokuratorskich postanowień, na mocy których agenci CBA weszli do szefa NIK.

