Sondaż: Trzech na czterech zielonogórzan dobrze ocenia swojego prezydenta. W Krakowie mniej niż połowa

Aż 94 proc. mieszkańców największego miasta w województwie lubuskim jest zadowolonych z mieszkania w nim. – To odsetek bardzo zbliżony do wyniku uzyskanego w poprzedniej fali w Rzeszowie – przypomina Kamil Smogorzewski, kierownik miejskiego projektu IBRiS.

W Bydgoszczy wskaźnik zadowolenia to 84 proc., a w Krakowie – 81. Te odpowiedzi opisują m.in. skalę lokalnego patriotyzmu i przywiązania do miejsca zamieszkania i urodzenia. Wymowne są też odpowiedzi na pytanie „Czy w moim mieście żyje się lepiej niż w innych?". Tu także wygrywa Zielona Góra – twierdząco odpowiedziało ponad 50 proc. respondentów, podczas gdy w Krakowie było to nieco ponad 33 proc., a w Bydgoszczy tylko 10 proc. – Wynik Zielonej Góry wydaje się tym lepszy, gdy zestawimy go z innymi miastami – podkreśla Smogorzewski. –Około 48 proc. wskazań pozytywnych we Wrocławiu, 34 proc. w Krakowie i jedynie 10 proc. w Bydgoszczy. Niezwykle interesujące będą zatem wyniki badań przeprowadzonych w Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim oraz odpowiedź na pytanie, które miasto w województwach kujawsko-pomorskim i lubuskim jest lepszym miejscem do życia – dodaje.