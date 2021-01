Ostatni bój o Czarneckiego

Według sądu biznesmenowi można przypisać pomocnictwo do przestępstwa – prokuratura twierdzi, że był on organizatorem procederu (i współdziałał z b. prezesem Getbacku Konradem K.).

Biznesmen był przewodniczącym rady nadzorczej Idea Banku, miał monitorować m.in. dane sprzedażowe i pełnić „wiodącą rolę" w zarządzaniu bankiem – na to wskazują współpodejrzani – m.in. dyrektorzy i osoby z byłego kierownictwa banku (akt oskarżenia jest już w sądzie). Prokuratura uważa, że sąd pominął ich wyjaśnienia – a twierdzili, że Czarnecki „bardzo dobrze orientuje się w danych finansowych". Stąd śledczy są przekonani, że biznesmen od początku wiedział o sprzedaży obligacji Getbacku, na co bank nie miał zgody KNF.

Powód? Jak wskazuje zażalenie, sprzedaż obligacji Getbacku miała znacznie poprawiać wyniki banku – np. za trzy kwartały 2017 r. sięgały one blisko 87 mln zł, gdy w czwartym kwartale 2017 r., kiedy tych obligacji nie sprzedawano – tylko ok. 6,3 mln zł. Jedna z podejrzanych wskazała, że w I kwartale 2018 r., gdyby nie zysk z dystrybucji obligacji GB, bank „popadłby w stratę" za ten kwartał. Miesięcznie sprzedawał obligacje za 15 mln zł.

Zemsta polityczna?

Czarnecki broni się, że sam złożył zawiadomienie do prokuratury wobec zarządu swojego banku – śledczy uważają, że była to „ucieczka do przodu". O czym mają świadczyć wykluczające się dokumenty: opinia do KNF i maile do zarządu banku. Dlaczego, zamiast występować o areszt, biznesmena nie wezwano na przesłuchanie?