Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza?

- Zaproponuję, aby Fundacja Unia Metropolii Polskich nosiła imię Pawła Adamowicza - poinformował na Twitterze Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i członek zarządu Unii Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 roku. Dziś w niej solidarnie współdziała 12 głównych miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. 11 miast należących do UMP to członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Eurocities, zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zasiadają w Komitecie Regionów UE.

Przez wiele lat prezesem Unii Metropolii Polskich był tragicznie zmarły prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Obecnie tę funkcję pełni były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Na razie inne miasta nie odniosły się do pomysłu prezydenta Białegostoku w sprawie patrona dla Unii Metropolii Polskich.

W swoim wpisie na Twitterze Tadeusz Truskolaski zaproponował też, by by „UMP ufundowała stypendia córkom śp. Pawła Adamowicza do czasu ukończenia przez nie 25 lat".

Zmarły tragicznie w poniedziałek prezydent Gdańska osierocił dwie córki 16-letnią Antoninę oraz dziewięcioletnią Teresę. Ta część wpisu o pomocy dla córek zamordowanego prezydenta Gdańska wzbudziła ogrom komentarzy na portalu społecznościowym.