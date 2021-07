Komorowski: Kto na czele PO? To tylko w PiS wiadomo przed kongresem

Według Komorowskiego najistotniejsze jest to, czy ci politycy będą potrafili podać sobie ręce i wspólnie działać.

We współpracy Komorowski upatruje szanse na odrodzenie PO i jej powrotu na pozycję głównej partii opozycyjnej. Ocenia, że bardziej ważne od tego, kto zostanie przewodniczącym PO jest to, czy Budka, Tusk i Trzaskowski będą potrafili działać nie tylko dla dobra PO, ale w interesie całej opozycji demokratycznej.

Pytany o to, czy Donald Tusk ponownie stanie na czele PO, Komorowski stwierdził, że "to tylko w PiS-ie już wiadomo, zanim odbędzie się kongres PiS-u, że przewodniczącym będzie Jarosław Kaczyński".

Były prezydent powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, wesprze i Platformę Obywatelską, i Koalicję Polską - PSL, która jego zdaniem jest w stanie zbudować centroprawicową alternatywę zdolną odebrać PiS umiarkowanych prawicowych wyborców.

Bo PiS, według Bronisława Komorowskiego, prawicową partią nie jest.

-Prawo i Sprawiedliwość jest według mnie często taką łżeprawicą, łżekonserwatywną partią, a nie naprawdę konserwatywną, bo konserwatyzm to jest przede wszystkim szacunek dla prawa, to jest przede wszystkim szacunek dla rozwoju, dla dążenia do nowoczesności Polski, ale z poszanowaniem tradycji, z poszanowaniem dotychczasowych doświadczeń społecznych, z poszanowaniem społecznych i narodowych - mówił Bronisław Komorowski.