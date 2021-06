Kaczyński ukarany za nazwanie opozycji "przestępcami"

O tym, że Komisja ukarała Kaczyńskiego, poinformowała posłanka Monika Falej z Lewicy, która wchodzi w skład sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

- Został ukarany za to, że do posłów i posłanek opozycji mówi, że jesteśmy przestępcami. Jako prawnik powinien wiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie informacje, że ktoś popełnia przestępstwo, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie zrobił tego, więc to, co zrobił na sali sejmowej, było bezprawne i za to został ukarany - mówiła Falej cytowana przez TVN24.