Sondaż: Któremu politykowi Polacy ufają najbardziej?

Zaufanie do prezydenta Warszawy deklaruje 40,6 proc. respondentów - o 0,1 punktu procentowego więcej niż do kolejnych w tym zestawieniu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy.

Jednocześnie 50,4 proc. ankietowanych deklaruje brak zaufania do prezydenta, 45,3 proc. - do premiera, a 42,2 proc. - do Trzaskowskiego.

Czwarty w rankingu zaufania jest Szymon Hołownia (ufa mu 36,6 proc. respondentów).

Piąte miejsce zajmuje Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL (zaufanie na poziomie 33,8 proc.), a szóste - Donald Tusk (ufa mu 32,7 proc. badanych.

Prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu, ufa 30,9 proc. respondentów.