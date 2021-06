Jakub Mazur: Niezmiennie to miasta są siłą napędową cywilizacji

– Parafrazując tezę Benjamina Barbera, to współcześnie i niezmiennie to miasta są siłą napędową cywilizacji, w Polsce, na świecie i w Europie. To na nas spoczywa odpowiedzialność multiplikowania procesów miastotwórczych, regionotwórczych. Jesteśmy punktem, w którym te wszystkie procesy są realizowane. COVID to akcelerator tego wszystkiego – mówił wiceprezydent Mazur w rozmowie z Michałem Kolanko.



Jak zauważył, COVID-19 ujawnił też niektóre słabości miast na płaszczyźnie społecznej, urbanistycznej, kulturowej i nie tylko. Ale pokazał też siłę, solidarność miast i ich mieszkańców. – Zarówno we Wrocławiu, ale i też w całej Polsce było widać solidarność z najsłabszymi. To tysiące gestów, miliony złotych dotacji tych wszystkich, którzy czują się mieszkańcami Wrocławia – mówił wiceprezydent Mazur.

