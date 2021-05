Kwiatkowski: Będzie preambuła do ustawy ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy

- To zbyt poważny wybór, aby popierać kogoś po znajomości - zastrzegł.

- Cenię Lidię Staroń za pracę jako parlamentarzysty, ale to nie jest ocena kandydata na rzecznika - dodał.

- Z punktu widzenia obywateli wynika, że to będzie rzecznik obywateli, a nie rządu, nie większości, która jest w Sejmie. Ja nie wiem czy kandydaturą, która pogodzi większość w Sejmie i Senacie będzie Lidia Staroń, dlatego, że to nie Senat inicjuje wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - mówił Kwiatkowski.

Kwiatkowski był też pytany o to czy większość w Senacie uzgodniła co ma znaleźć się w preambule, która ma być zgłoszona jako poprawka do ustawy ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- Będziemy wprowadzać preambułę do tego projektu ustawy, bo co do tej poprawki jest pełna zgoda, że można ją wprowadzić - zapowiedział senator.

Kwiatkowski przypomniał, że za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosował w Sejmie Jarosław Kaczyński, co - jak wyraził nadzieję - skłoni senatorów PiS do poparcia takiej poprawki.

- Ja jestem absolutnie za przyjęciem Funduszu Odbudowy. Dokona się to w Senacie 27 maja - dodał.