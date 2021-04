Michał Woś: Słowa polityków PiS o koalicji świadczą o nich

- Robimy swoja robotę, chcemy zrealizować nasze projekty ustaw. Ale o czym rozmawiamy, na szali koalicji jest kwestia wyższych podatków i np. tego, czy Polska ma odpowiadać za długi państw funduszu, które to państwa mogłyby być niewypłacalne. Całokształt pokazuje, że ten fundusz to nie jest najlepszy deal - powiedział w programie "Onet Opinie” Michał Woś. - Premier ma wyjątkową zdolność do przekonywania prezesa do innych rozwiązań niż wynikające z umowy koalicyjnej. To widać na forum UE. Przesuwamy ośrodek decyzyjny do Brukseli z Warszawy - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu