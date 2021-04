Gowin i Kukiz podpiszą porozumienie

Ze strony KUkiz'15 są to postulaty przedstawiane od chwili wejścia Kukiza do polityki - to zmiany w kodeksie wyborczym i ordynacja mieszana w wyborach do Sejmu, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju do polskiego wymiaru sprawiedliwości i ustawa antykorupcyjna.

Porozumienie z kolei skupia się m.in. na wzmocnieniu roli samorządów.

Jak pisze RMF FM, podpisanie porozumienia nie będzie oznaczać zgodności stanowisk obu ugrupowań w innych kwestiach.

W ubiegłym roku rozpadła się koalicja Pawła Kukiza z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kukiz informował również, że prowadzi rozmowy z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim.