Radosław Sikorski: Polska wyspą trumpizmu

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Radosław Sikorski odniósł się do obecnej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. - Kaczyński idzie drogą Orbána, Erdogana i Putina. PiS wmanewrowało nas w sytuację, w której naszym najważniejszym sojusznikiem są Węgry i to raczej my jesteśmy „po prośbie” do Węgier, żeby unikać rezolucji UE. W stosunkach z USA, PiS i Andrzej Duda zrobili z Polski wyspę „trumpizmu”, a Demokraci to zauważyli i mamy tego efekty: Joe Biden nie zadzwonił do Andrzej Dudy, mimo że zadzwonił do szefów znacznie mniejszych krajów niż Polska – stwierdził europoseł.

Poniżej dalsza część artykułu