Miller: Kaczyński stawia strzałki, wszyscy inni biegną Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Pamiętam z młodości zabawę w podchody. Grupa uciekała, stawiała strzałki, a pościgowcy biegli po tych strzałkach. Otóż to przypomina właśnie to, że Jarosław Kaczyński stawia te strzałki, a wszyscy inni biegną - powiedział były premier Leszek Miller, odnosząc się w Polsat News do działań opozycji.