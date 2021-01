Odejście Joanny Muchy to wstrząs dla systemu PO

To już drugi w tym tygodniu transfer do ruchu Polska2050. W poniedziałek współpracę z Szymonem Hołownią ogłosił senator Jacek Bury, który dotychczas był członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. – Przejście Joanny Muchy wywołało ferment w samym ruchu Polska2050. Założenia ruchu opierały się na tym, że jest nowym bytem w polityce, a pani poseł jest jedną z najbardziej doświadczonych polityczek w Platformie Obywatelskiej, była w rządzie Donalda Tuska. Nie jest osobą nową na scenie na politycznej. Tak samo jak senator Jacek Bury – komentuje Michał Kolanko. Wskazuje też, że sam termin ogłoszenia decyzji może budzić wiele wątpliwości. W tym dniu zapowiedziano zmiany dotyczące psychiatrii dziecięcej oraz korektę w Narodowym Programie Szczepień.

20 lat temu, 24 stycznia 2001 roku, Donald Tusk, Maciej Płażyński i Andrzej Olechowski w gdańskiej hali Oliwii ogłosili początek Platformy Obywatelskiej. Jej historia to dwie trzecie działania wolnej Polski. Czy dziś liderzy PO mają co świętować? – pyta Michał Szułdrzyński.

– Pomimo obecnych kłopotów Platforma nadal jest największą partią opozycyjną – odpowiada Michał Kolanko.

Tymczasem „taśmy wałbrzyskie” wzmocniły konflikt wewnątrz PiS.

– Jarosław Kaczyński zapowiadał, że jego partia będzie budować nowe elity i zobaczyliśmy to wszystko w Wałbrzychu. Teraz trwa tam otwarty konflikt polityczny między dwoma zwalczającymi się stronnictwami. PiS nie jest partią spójną, wbrew temu co się wydaje, gdy obserwuje się Sejm. Jest podzielony frakcyjnie i widać to na Śląsku – ocenia Michał Kolanko.

