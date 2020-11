Ryszard Czarnecki o celu wizyty Mateusza Morawieckiego na Węgrzech

- To ostatni siedmioletni budżet UE, w którym Warszawa i Budapeszt mogą pozyskać znaczące środki z budżetu, a i składka do budżetu UE będzie niższa - mówił Czarnecki zdaniem którego w kolejnym budżecie Polska stanie się już płatnikiem netto (składka członkowska Polski będzie wyższa niż środki pozyskiwane z Brukseli).

Czarnecki doprecyzował, że "weto to nie koniec świata" i teraz trzeba zastanawiać się nad tym "co po wecie", które Polska i Węgry zgłosiły wobec budżetu UE, nie zgadzając się na rozporządzenie wiążące wypłatę środków unijnych z praworządnością.

- Nigdy jeszcze się w historii nie zdarzyło, by nie było uchwalonego budżetu przed jego wejściem w życie. Niemcy będą chciały uniknąć takiej wizerunkowej wtopy, jakaś płaszczyzna kompromisu się otwiera - ocenił Czarnecki.

Europoseł PiS wyjaśnił, że Mateusz Morawiecki i Viktor Orban będą w czwartek rozmawiać w Budapeszcie o tym "co po wecie". - Na co my się możemy zgodzić, a na co nie - dodał.