Prof. Flis o słabnącym poparciu PiS: Jest podobnie jak przy zmianie w latach 2012-2015

- Na razie nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniło - dodał prof. Flis, który przypominał, że w maju, gdy Małgorzata Kidawa-Błońska, ówczesna kandydatka KO na prezydenta dołowała w sondażach mówiło się o "końcu PO-PiS-u" - i nic takiego nie nastąpiła.

- Na razie jest jeden główny chętny na to, aby być beneficjentem słabnięcia partii rządzącej i on wyprzedza innych o jedną długość. To wszystko wygląda podobnie do zmiany, jaka miała miejsce w latach 2012-2015. Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać, minęły trzy lata i okazało się, że miał z kim przegrać - dodał.

- Nadal mamy dwóch głównych aktorów, kilku ról drugoplanowych, serial się dalej toczy, są nowe konfiguracje - podsumował obecną sytuację na scenie politycznej prof. Flis.